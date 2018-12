ASM : Thierry Henry parle mercato et rêve de l'ASSE

Dans : Monaco, Mercato, ASSE, Ligue 1.

La saison dernière, le mercato hivernal avait marqué un véritable tournant dans la saison de l’AS Saint-Etienne, avec les arrivées de Yann M’Vila, Mathieu Debuchy ou encore Neven Subotic. Si ce mercato ambitieux n’avait pas suffi à arracher une place en Ligue Europa, les Verts avaient radicalement changé de visage à partir du mois de janvier. C’est précisément cet exemple que Thierry Henry rêve de suivre à l’AS Monaco lors de la prochaine période de transferts. Un rêve sans doute partagé par les supporters monégasques, lesquels sont forcément très inquiets après la nouvelle défaite de l’ASM contre Montpellier, samedi.

« J'essaye d'avancer, de penser à ceux qui sont là et à ce qu'on va devoir faire contre Amiens. Le match de mardi, c’est comme pour Caen. C’est un match à 6 points face à un adversaire direct. À nous de revenir avec le même résultat. Il y a énormément de joueurs sur cette liste des blessés, dont certains que je n'ai même pas encore vus à l'entraînement. On est tous au courant que le mercato peut parfois faire la différence, on l'a vu avec Saint-Étienne la saison dernière. (...) Ça fait un moment que j'essaye de trouver un équilibre. De maintenir des schémas et des habitudes. Mais il faut aussi gérer la récurrence des matchs et les absences » a expliqué Thierry Henry, lançant clairement un message à ses dirigeants en vue du prochain mercato. Reste à savoir si ceux-ci écouteront l’ancien buteur des Bleus au mercato…