ASM : Faire mal à l'OL, une question de fierté pour Jardim

Dans : Monaco, Ligue 1, OL.

Avant la réception de l'Olympique Lyonnais, Leonardo Jardim en dit plus sur les ambitions de l'AS Monaco.

Depuis son élimination de la Coupe de la Ligue contre Guingamp fin janvier, le club de la Principauté est invaincu. Grâce à sa bonne série de deux victoires en trois matchs de championnat, la formation du Rocher est sortie de la zone rouge. Seizième de L1 depuis son succès contre Nantes samedi dernier (1-0), Monaco ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Dans l'objectif de prendre un peu plus d'avance sur ses concurrents dans la course au maintien, l'ASM ambitionne de faire un bon résultat contre l'OL dimanche soir. Mais pour arriver à ses fins, les hommes de Leonardo Jardim auront fort à faire face au Lyon de Genesio, qui sort d'une belle performance contre le Barça en Ligue des Champions (0-0).

« Lyon est une équipe de grande qualité. Ils ont fait de très bons résultats contre des grandes équipes en France et en Europe. Mais on est motivé collectivement pour faire un gros match contre une grosse équipe. Nous avons l’ambition de le gagner. Nous avons besoin de prendre autant de points que les meilleures équipes. L'objectif face à l'OL est le même que face à tous nos futurs adversaires. Tous les matchs sont là pour démontrer que nous sommes capables de sortir de cette zone dangereuse. Je souhaite avoir une compétition en interne. Les joueurs doivent saisir leur opportunité. Ils doivent rester en forme, c’est le plus important. Même si certains jouent moins, ils auront aussi leur moment », a précisé, en conférence de presse, le coach de l'ASM, qui sait qu'il pourra compter sur Gelson Martins, le nouvel homme fort de l'attaque monégasque, pour faire mal à l'OL.