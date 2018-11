ASM : Rybolovlev out à Monaco, le Prince Albert ne dira pas non !

Dans : Monaco, Ligue 1.

Dmitri Rybolovlev étant mêlé à un scandale à Monaco, ainsi qu'à plusieurs soucis avec son club, le Prince Albert II a clairement fait savoir ce vendredi soir que le propriétaire de l'ASM pourrait devoir partir si les faits étaient avérés.

A la dérive sportivement, malgré la venue de Thierry Henry, le club de la Principauté pourrait vivre un énorme séisme si l'on en croit les propos du Prince Albert II, lequel n'est pas du genre à balancer des menaces en l'air. Dans un entretien accordé à Mediapart, qui l'avait sollicité pour répondre à des questions sur les affaires en cours autour du milliardaire russe, le souverain monégasque a été clair et net. « Si tout cela est avéré, M. Rybolovlev se retirera de lui-même », a prévenu le Prince Albert II, qui ne souhaite pas que l'image de Monaco soit ternie par les soucis juridiques de Dmitri Rybolovlev.

Arrivé aux commandes de l'AS Monaco en 2011, le milliardaire avait ramené le club du rocher au plus haut niveau du football français, avec un titre de champion de France en 2017, et sa proximité avec le Prince Albert II n'était pas uniquement de façade. Mais ce dernier a bien vite pris ses distances, quand il est apparu que Dmitri Rybolovlev avait quelques casseroles derrière lui. Et désormais les choses sont claires.