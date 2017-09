ASM : Radamel Falcao, c’est quoi ces stats de malade ?

Dans : Monaco, Ligue 1.

Si le Parisien Edinson Cavani veut conserver son titre de meilleur buteur de Ligue 1, il faudra suivre l’incroyable rythme de Radamel Falcao !

Auteur d’un doublé à Lille (0-4) vendredi, l’attaquant de l’AS Monaco compte déjà 11 réalisations en 7 journées de Ligue 1. Autrement dit, El Tigre marque en moyenne 1,6 but par match. Personne n’a fait mieux depuis Carlos Bianchi, auteur de 12 unités en 7 rencontres avec Reims en 1974-1975. C’est dire la performance du Colombien qui fait rarement briller les gardiens (12 frappes cadrées en L1, 11 buts).

On en oublierait presque les années de galère de Falcao, loin de son niveau de l’époque du FC Porto après sa grave blessure au genou en janvier 2014. Le Monégasque a donc de quoi savourer. « Même le Radamel de Porto ne marquait pas autant, a réagi Falcao. Je suis content du travail de l'équipe, et grâce à Dieu, j'ai pu être efficace. C'est un grand moment de ma carrière. J'ai beaucoup prié pour vivre ce moment et marquer ce nombre de buts et jouer tous les matchs. » Reste à savoir jusqu’où ira Falcao cette saison.