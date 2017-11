ASM : PSG, OL, OM... Jardim revoit ses objectifs à la baisse

Dans : Monaco, Ligue 1, PSG, OL, OM.

Suite à la défaite de l'AS Monaco contre le Paris Saint-Germain dimanche (1-2), Leonardo Jardim estime que son équipe va devoir se battre... pour la deuxième place contre l'OL et l'OM.

Après quatorze journées de championnat, la hiérarchie semble claire dans la première partie de tableau en Ligue 1. Alors que le club de la capitale survole déjà les débats avec neuf points d'avance sur ses principaux poursuivants, Lyon, Monaco et Marseille s’apprêtent à livrer une féroce bataille... pour la deuxième place, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Et cet affrontement devrait bien se faire qu'à trois puisque derrière, Nantes, cinquième, a notamment lâché prise, comme l'ASSE ou Bordeaux auparavant. Pas de quoi rassurer Leonardo Jardim.

« Pour Lyon, l’OM et nous, l’objectif est la deuxième place. Comme il y a deux ans, je crois qu’on va être au coude à coude avec Lyon. Cette année, ils ont retrouvé leur équilibre, ils sont plus forts. Et Marseille aussi a trouvé son équilibre », a avoué, en conférence de presse, l'entraîneur du club de la Principauté, qui redonne donc déjà son titre de champion de France au PSG, tout en constatant que l'OL et l'OM seront de sérieux rivaux pour la place de dauphin. Il en va ainsi dans notre Ligue 1 à plusieurs vitesses...