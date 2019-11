ASM : Pierre Ménès demande (presque) la tête de Jardim

Dans : Monaco.

Battu par Bordeaux dimanche après-midi (2-1), Monaco ne parvient pas à remonter la pente et à s’installer durablement dans le top 10 de la Ligue 1 cette saison.

Assurément, le club de la Principauté n’est pas à la place qu’il devrait être au vu de son effectif pléthorique. A qui la faute ? Dans une vidéo publiée par le compte Twitter de Canal Plus, Pierre Ménès a donné son avis. Et aux yeux du chroniqueur du CFC, Leonardo Jardim est clairement fautif, lui qui possède le deuxième meilleur effectif de Ligue 1 derrière celui du Paris Saint-Germain. S’il ne semble pas encore officiellement menacé, le coach portugais ferait bien de surveiller ses arrières selon Pierre Ménès…

« J’aimerais bien savoir pourquoi Monaco s’entête avec Leonardo Jardim malgré les mauvais résultats. Déjà, c’est aberrant de virer un mec et de le reprendre trois mois après. Depuis qu’il est revenu, on ne peut pas dire qu’il n’a pas eu de joueurs car sur le papier, c’est quasiment le deuxième meilleur effectif de France derrière le PSG, à égalité avec Lyon. La défaite contre Bordeaux est inadmissible au vu du nombre d’absents qu’il y avait à Bordeaux. Il n’y a pas de flammes, il n’y a pas de physique surtout, c’est quelque chose qui me frappe depuis longtemps avec Jardim, je trouve toujours ses équipes creuses sur le plan physique. Quand il y a eu des bons résultats, ça dépend beaucoup du rendement de Ben Yedder et de Slimani mais pour le reste de l’équipe, ça tâtonne beaucoup. Je ne connais pas les intentions des dirigeants monégasques à l’égard de Jardim, mais c’est clair que ce n’est pas satisfaisant » a commenté Pierre Ménès, pour qui l’entraîneur monégasque a du souci à se faire.