ASM : Nouveau coup de tonnerre à Monaco, Vasilyev prend la porte !

Dans : Monaco, Ligue 1.

Qui a dit que l’AS Monaco était un club calme et sans aucune pression ? Les dernières décisions prises prouvent exactement le contraire.

A la surprise générale, Vadim Vasilyev quitte officiellement le Rocher ! Comme annoncé par L'Equipe plus tôt ce jeudi, le vice-président a été licencié par le propriétaire Dmitri Rybolovlev. « C’est le temps des changements. Et ces changements ne touchent pas que l’effectif, mais également les dirigeants, a confié le patron de l'ASM dans un communiqué. J’ai ainsi pris une décision qui est très dure pour moi. Celle de libérer Vadim Vasilyev de ses fonctions de vice-président et directeur général du club. »

Une décision prise suite aux mauvais résultats obtenus cette saison ainsi qu’aux pertes financières enregistrées. Pourtant, personne ne l'avait vu venir. Pleinement impliqué dans le projet monégasque, et toujours prêt à faire face aux critiques, Vasilyev semblait déterminé à redresser la barre. La preuve avec ses choix forts ces dernières semaines, notamment lorsqu’il s’est séparé de l’entraîneur Thierry Henry pour rappeler Leonardo Jardim. Sans oublier le gros mercato hivernal réalisé pour rattraper les erreurs de l’été dernier et sauver le club de la Principauté. A noter que Rybolovlev a l'intention de le remplacer d'ici le 22 février.