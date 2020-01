ASM : Moreno redoute une humiliation avant de recevoir le PSG

Dans : Monaco.

Le PSG affrontera ce dimanche une formation de l’AS Monaco revigorée par son nouvel entraineur. Robert Moreno annonce ses ambitions, mais aussi ses craintes.

A la peine cette saison en championnat, l’AS Monaco a décidé de se séparer de son entraineur Leonardo Jardim. C’est l’ancien sélectionneur par intérim de l’Espagne qui a pris la suite. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Robert Moreno affiche ses ambitions depuis son arrivée. Un projet pour briller en Europe, et une volonté de rivaliser avec le PSG, à commencer par ce dimanche au Parc des Princes. Pour le nouveau coach de l’ASM, son équipe a du talent, même si le PSG est forcément un peu à part.



« C'est un autre match, avec trois points à prendre, contre une grande équipe, qui est la favorite pour gagner la L1 et qui va jouer dans son stade. Elle a la pression pour gagner, c'est l'équipe référence en France. Ils sont très forts mais nous sommes aussi très forts. Si on considère qu'ils sont à part, on joue le Championnat à 19 et on leur donne tout de suite le trophée. Ils ont de grands joueurs mais tout est possible dans un match de football. Je vais donner à mes joueurs de la sérénité pour faire le meilleur match. On sait qu’ils sont très forts en contre-attaque et nous allons essayer de traiter cela. Après cela peut aller vite en transition. Si on prend une manita (5 buts encaissés), il n’y a pas de problème, je parlerais avec mes joueurs et on règlera ça pour ne pas répéter ces erreurs au prochain match », a prévenu un Robert Morano au discours très offensif, et bien conscient d’avoir tout de même entre ses mains un effectif capable de faire mieux que la 7e place actuelle.