ASM : Monaco, le bon choix ? Tielemans s’interroge déjà

Dans : Monaco, Ligue 1.

Recruté pour compenser le départ de Tiémoué Bakayoko à Chelsea, Youri Tielemans semblait parti pour s’installer dans l’équipe type de l’AS Monaco.

Dès son premier match en juillet dernier, le milieu polyvalent avait été performant malgré la défaite contre le Paris Saint-Germain (2-1) lors du Trophée des Champions. Mais il en faut beaucoup plus pour convaincre l’entraîneur Leonardo Jardim qui préfère s’appuyer sur ses cadres Fabinho et João Moutinho. Résultat, le Belge, qui n’a débuté qu’un seul match de Ligue 1, a commencé à se poser des questions.

« J'ai un peu douté en début de saison, a confié l’ancien joueur d’Anderlecht à Het Laatste Nieuws. J'ai montré que j'étais prêt à l'entraînement. J'avais bien parlé avec le vice-président Vadim Vasilyev et l'entraîneur Leonardo Jardim avant de venir ici. Ils ont été très clairs. Il faut que je me batte pour ma place et que je travaille dur. J'espère que je vais recevoir de plus en plus ma chance. » Avec l’enchaînement des matchs, Tielemans verra sûrement son temps de jeu augmenter. Mais le milieu de 20 ans devra se montrer patient avant de bousculer la hiérarchie établie.