ASM : Monaco lance un mercato à plus de 40ME

Dans : Monaco.

Après une première partie de saison mi-figue mi-raisin, avec une septième place à cinq points du podium, l’AS Monaco pourrait se montrer active sur le marché des transferts.

De quoi étonner certains suiveurs du championnat de France, sachant que le club de la Principauté dispose déjà d’un effectif très large, et que l’ASM a déjà dépensé 140 millions d’euros l’été dernier. Mais le club du Rocher n’est toujours pas rassasié, et notamment dans l’entrejeu. Alors qu’Adrien Silva et Tiémoué Bakayoko ne sont que prêtés, Cesc Fabregas et Gabriel Boschilia ont déçu. Par conséquent, Leonardo Jardim veut recruter un nouveau milieu défensif pendant le prochain mercato. Pour cela, Monaco piste Danilo Pereira. En effet, selon A Bola, les dirigeants monégasques vont revenir à la charge pour le milieu du FC Porto. Courtisé par Naples, le joueur de 28 ans ne partira pas en dessous d’une offre de 40 ME. Autant dire que Monaco aura fort à faire pour convaincre les Dragões.

Seri de retour en Ligue 1 ?

En cas d’échec dans ce dossier, la direction asémiste a une autre piste en tête. Celle menant à Jean-Michaël Seri. Prêté à Galatasaray par Fulham, le joueur de 28 ans est suivi par le club de la Principauté. D’après Foot Mercato, « l’AS Monaco est venue aux renseignements ces derniers jours auprès du représentant de l’international ivoirien ». Sauf que là encore, la concurrence est présente, vu que Carlo Ancelotti a réclamé l’ancien Niçois du côté d’Everton. Quoi qu’il en soit au final, les pistes creusées par Monaco devraient plaire aux supporters.