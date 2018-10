ASM : Monaco en pleine crise, Falcao a trouvé le coupable

Dans : Monaco, Ligue 1.

Peu à son avantage ce mercredi à Dortmund, Radamel Falcao est souvent bien seul devant, et très loin d’avoir les occasions nécessaires à son rendement.

Pour le moment, le Colombien est le leader d’une attaque en berne et qui peine à trouver ses repères. Pas étonnant selon l’ancien de l’Atlético Madrid, pour qui l’été a une nouvelle fois été très agité sur le Rocher n’a pas aidé à lancer son équipe, à la peine en championnat comme en Ligue des Champions.

« C’est un très mauvais début de saison. Mais si on analyse les choses par rapport à la saison passée, il y avait déjà des signaux. On passait déjà à travers nos matchs de C1, et parfois aussi en championnat. Cette année, on n’arrive pas à remonter la pente. Je préfère ne pas parler du recrutement car ce n’est pas mon rôle. Mais quand il y a autant de changements durant une intersaison, il n’y a pas toujours le temps de s’adapter », a prévenu le Colombien sur RMC. En attendant le réveil éventuel de Monaco, la situation est tout de même préoccupante en ce qui concerne les résultats, puisque le club est barragiste en Ligue 1 et dernier de son groupe de Ligue des Champions.