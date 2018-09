ASM : Monaco coule, Pierre Ménès accuse trois joueurs

Dans : Monaco, Ligue 1.

Vendredi sur la pelouse de Saint-Etienne, Monaco a concédé une nouvelle défaite. Dix-huitième du classement, le club de la Principauté inquiète. Et ce ne sont pas les performances de certains cadres comme Kamil Glik ou Radamel Falcao qui vont rassurer les supporters monégasques… Sur son blog, Pierre Ménès n’a d’ailleurs pas été tendre avec les deux joueurs précédemment cités. Dans les buts depuis le début de la saison, Diego Benaglio en prend également pour son grade.

« Falcao n'est plus que l'ombre de lui-même. C'est également le cas de Glik, responsable sur l'ouverture du score des Verts. Et puis, vivement que Subasic revienne parce que Benaglio n'a pas le niveau. La situation commence à devenir vraiment préoccupante pour les Monégasques parce que même si Jardim ne peut toujours pas aligner son équipe-type, Golovin est rentré et Sidibé a joué. Les joueurs de la Principauté paient le nouveau grand ménage du dernier mercato. Ils avaient réussi à accrocher la deuxième place la saison passée malgré d'importantes ventes mais cette année, comme les cadres sont pour l'instant en pleine faillite, ça ne peut clairement pas marcher » a expliqué un Pierre Ménès très inquiet pour l’AS Monaco, dont le rêve de podium semble déjà s’éloigner, même si la saison est encore longue.