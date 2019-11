ASM : Le Prince Albert craint la Ben Yedder-Slimani dépendance

Dans : Monaco.

Très attentif à ce qui concerne l'AS Monaco, le Prince Albert admet avoir tremblé après le début de saison raté du club de la Principauté. Il espère que Monaco ne sera pas dépendant à 100% du duo Ben Yedder-Slimani.

Le Prince Albert est un fan absolu de sport et encore plus de l’AS Monaco. Et s’il ne parle que rarement des performances du club de football de la Principauté, le dirigeant monégasque a profité d’une interview dans Monaco-Matin pour revenir sur le premier tiers de la saison de la formation entraînée par Leonardo Jardim. L’occasion pour le Prince Albert de reconnaître qu’il avait tremblé en voyant les performances initiales de l’ASM, mais qu’il était rassuré, même s’il espère que cela va se confirmer sur le long temps.

En bon spécialiste du football qu’il est, le Prince Albert a constaté que sans les performances du duo composé d’Hissam Ben Yedder et Islam Slimani, l’AS Monaco pourrait souffrir. « On a eu très peur que la saison dernière se répète. C’est évident qu’avec le modèle que l’AS Monaco a adopté, qui est de modifier son effectif de façon très conséquente à chaque intersaison, les joueurs qui arrivent sont en forme de façon inégale. Les premiers matchs étaient très inquiétants, il n’y avait pas d’équilibre dans l’équipe et des joueurs qui ne jouaient pas à leur poste. Les arrivées des attaquants Ben Yedder et Slimani ont fait beaucoup de bien (...) Ce n’est que le début de saison et il y a très peu d’écart entre les clubs ; donc, il va falloir faire très attention. On peut vite être 7e comme 15e. D’autant que la dépendance aux deux attaquants, Ben Yedder et Slimani, est grande… Oui, s’ils ne jouent pas, c’est problématique », a confié le dirigeant de la Principauté monégasque, qui ne veut pas crier top vite victoire.