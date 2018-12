ASM : Le mercato à la sauce Henry va faire mal à l'OM

Dans : Monaco, Mercato, OM.

Arrivé au chevet d’une équipe totalement à la dérive, Thierry Henry n’a pas réussi à redresser la barre.

A l’image de sa campagne européenne désastreuse ou de sa pitoyable défaite à Lyon, l’AS Monaco continue de sombrer. Des choix peu payants, une incroyable hécatombe, et des joueurs avec le moral en berne, la situation est inquiétante. Et le champion du monde 1998 espère la régler grâce au marché des transferts. En effet, selon Nice Matin, l’ancien adjoint des Diables Rouges mise sur un renfort par ligne. Et cela s’active dès maintenant, puisque Monaco travaille sur l’idée d’un prêt avec option d’achat de Dalbert, l’ancien latéral de Nice qui peine à s’imposer totalement à l’Inter Milan. Pour cela, le départ vers le Genoa de Barreca permettrait de faire un peu de place.

Devant, Monaco pourrait bien doubler beaucoup de clubs européens en faisant revenir en Ligue 1 Michy Batshuayi. Le buteur belge, que Thierry Henry connaît bien, ne se plait pas à Valence, et pourrait ainsi être à nouveau prêté par Chelsea. L’OM, qui suit aussi son ancien attaquant, pourrait l’avoir mauvaise… En revanche, un éventuel retour de Valère Germain ne fait pour le moment pas partie des pistes étudiées pour cet hiver, alors que cela aurait bien arrangé l’OM une fois de plus.