ASM : Le malheureux Jovetic a une touche en Premier League

Dans : Monaco, Premier League, Mercato.

Pour compenser les départs de plusieurs cadres, l’AS Monaco a réalisé un gros mercato estival. Mais cette fois, le club de la Principauté n’est pas seulement tombé sur de bonnes pioches.

Mécontent du rendement de ses recrues, l’entraîneur Leonardo Jardim n’hésite pas à les laisser sur le banc, voire en dehors de son groupe. C’est notamment le cas de Soualiho Meïté (23 ans), le puissant milieu arrivé en provenance de Zulte Waregem qui devrait partir dès cet hiver. Et l’ancien Lillois ne sera peut-être pas le seul dans ce cas. Plus expérimenté, Stevan Jovetic a aussi du mal à s’imposer. Entre son manque de rythme et ses blessures, l’attaquant de 28 ans n’a débuté que trois matchs en Ligue 1, avec un petit but à la clé.

Des chiffres qui expliquent en partie le mal-être du Monténégrin qui souhaiterait quitter le Rocher. Cela tombe bien, Southampton serait prêt à lui tendre la main, indique le Daily Mirror. L’actuel 13e de Premier League penserait à Jovetic pour réparer sa panne d’efficacité offensive (9 buts en 11 journées). Reste à savoir ce qu’en pense la direction monégasque, toujours prête à négocier en fonction du montant proposé...