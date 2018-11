ASM : L'incroyable révélation à 41ME de Mediapart sur Vadim Vasilyev !

Dans : Monaco, Ligue 1, Info.

Depuis une semaine, les jours passent et les révélations des Footballs Leaks sur l’AS Monaco sont nombreuses.

Ce mardi, c’est Vadim Vasilyev qui est dans le collimateur de Mediapart, qui relaie en France ces documents confidentiels. Et cette information va certainement rendre jaloux certains présidents de Ligue 1 puisque le vice-président de Monaco touche 10% des plus-values réalisées sur toutes les ventes de joueurs par le club. Soit un total de 41ME sur les cinq dernières années, le total des plus-values réalisées par Monaco sur cette période s'élevant à 410ME.

Interrogé par Mediapart, Vadim Vasilyev a confirmé cette information, tout en clamant haut et fort que rien n’était illégal dans cette pratique. « Concernant le montant de ma rémunération, sachez que les contrats des dirigeants sont des contrats de droit privé et ne sont en théorie soumis ni à une charte des instances sportives ni à l’approbation du conseil d’administration du club. Cela relève d’une simple négociation entre l’employeur et l’employé. Mais je vous confirme que le conseil d’administration du club a été dûment informé de ces opérations de manière régulière » a lâché le bras droit de Dmitri Rybolovlev. Décidément, si tout n'est pas forcément illégal, les Football Leaks révèlent au grand jour les pratiques des grandes formations de football, où l'argent gagné sur les transferts est loin d'entrer directement dans les caisses du club.