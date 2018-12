ASM : L’incroyable poisse de Monaco continue avant l’OL

Dans : Monaco, Ligue 1, OL.

Passé à travers de sa poule de Ligue des Champions, l’AS Monaco est définitivement passée à autre chose avec sa dernière défaite face à Dortmund ce mardi (0-2).

Thierry Henry et ses troupes vont donc se concentrer sur le lent redressement opéré en Ligue 1, et qui pourrait tout de même être mis à mal ce dimanche face à Lyon. Car si l’OL a la réputation d’être irrégulier en championnat, le club de la Principauté aura toujours du mal à présenter une équipe capable de faire trembler ses adversaires.

Malgré le décalage du match de 13h à 21h, l’entraineur monégasque ne se montrait guère optimiste au sujet de l’état de remplissage de son infirmerie. En dehors du retour de Nacer Chadli, « Titi » concédait encore 13 blessés pour le match face à Lyon, et notamment des cadres comme Subasic, Lopes, Sidibé, Jovetic et même le prometteur Grandsir. Autant dire que le nouvel entraineur monégasque attendra un exploit de sa jeune équipe pour confirmer l’éclaircie aperçue dernièrement, et enfin se sortir de cette 19e place peu reluisante.