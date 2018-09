ASM : Jardim viré ? Même pas en rêve !

Dans : Monaco, Ligue 1.

Le cauchemar monégasque continue en ce début de saison, puisque le club de la Principauté pointe à la 18e place après sa défaite à Saint-Etienne, et pourrait même être relégable si Nantes s'impose ce samedi à Lyon. Mais quoi qu'il en soit, Leonardo Jardim sait qu'il ne sera pas sacrifié par ses dirigeants, même si évidemment ces résultats ne sont pas vraiment ceux qui étaient attendus du côté de Monaco. Dans les couloirs de Geoffroy-Guichard, Vadim Vasilyev a en tout cas tordu le cou à un éventuel limogeage du technicien portugais, lequel a lui déjà fait savoir cette semaine que la démission n'était pas à son menu.

« J'ai participé à la mise au vert, l'état d'esprit est bon. Les joueurs ont tout donné. C'est le moment de travailler dur, relever la tête et nous serrer les coudes et je pense que cela va tourner. Ce n'est pas le moment de faire le bilan ni d'évoquer des erreurs (...) Quand cela ne va pas, cela ne va pas. Il faut de la confiance et pour la retrouver, il nous faut une victoire. Tout le monde est déçu car nous sommes dans le bas du tableau, c'est une réaction normale. Dans les crises, il ne faut jamais baisser les bras. Le groupe peut se reprendre mais nous allons y arriver. La chance va tourner surtout si nous travaillons dur. J'étais au courant des changements effectués par l'entraîneur et pourquoi ils ont été faits. Je le comprends et je le soutiens à 100% », a très clairement prévenu le vice-président russe de l'AS Monaco, histoire de ne pas laisser planer le moindre doute.