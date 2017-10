ASM : Jardim veut « écrire une nouvelle histoire avec Monaco »

Dans : Monaco, Ligue 1.

Leonardo Jardim (coach de l’AS Monaco après le succès contre Caen) : « La victoire est toujours notre objectif. C'est important de gagner pour avoir confiance en notre travail (...) On a bien gagné. Notre première mi-temps a été très positive. On a eu trois ou quatre opportunités pour marquer le deuxième. On n'y est pas parvenu. Mais après le 2e but, on a géré. La victoire est méritée. En sport, la victoire donne plus de confiance. Elle vient aussi par le travail. On ne peut pas acheter de confiance au supermarché. On ne peut pas en acheter 50 kilos pour les redistribuer. Cela vient par le travail, la qualité du jeu, les performances, les résultats. Il n'y a pas de discussion possible sur notre victoire. Mais on a raté encore de bonnes opportunités, avec des mauvaises prises de décision sur le plan offensif (...) Je félicite les joueurs pour leur attitude. Chaque saison est une nouvelle histoire. On a besoin de faire notre histoire. Notre histoire, c'est faire progresser ces joueurs, offrir un bon football, avec de l'agressivité et de la qualité. C'est ce que ce groupe va essayer de faire. Sans penser au passé, au futur. Mais au présent, qui est le plus important pour moi et les joueurs. »