ASM : Jardim n'est pas étonné de passer de héros à zéro en 24h

Dans : Monaco, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Leonardo Jardim connaît trop bien le football pour être étonné des critiques qui s'abattent sur lui depuis la déroute de l'AS Monaco à Louis II face à Porto mardi soir. Ce mercredi, le technicien du club de la Principauté était en conférence de presse et il reconnu que cela était devenu le quotidien des techniciens. Alors qu'il y a 24 heures, tout le monde le considérait comme un entraîneur de génie, Leonardo Jardim en prend désormais plein la tête et ses choix sont vivement contestés.

Pas de quoi l'affoler en tout cas. « Quand tu gagnes tu es le meilleur, quand tu perds tu es le pire. Joueurs et coachs, on a l’habitude de ça..., a reconnu Leonardo Jardim, qui a reconnu que le résultat en Ligue des champions avait marqué les esprits au sein de son vestiaire sans qu’il y ait besoin d’en rajouter. Les joueurs sont fatigués et tristes. Hier c’était un mauvais match mais il faut vite l’oublier. » Cela tombe bien, Monaco recevra Montpellier à Louis II vendredi. L'occasion de vite tourner la page.