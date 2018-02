ASM : Jardim futur coach d'Arsenal, la presse anglaise s'enflamme

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1, Premier League.

L’humiliante défaite d’Arsenal sur la pelouse de Wembley face à Manchester City (3-0) en finale de la Coupe de la Ligue anglaise samedi pourrait bien être la défaite de trop pour Arsène Wenger. En effet, le technicien français est sous le feu des critiques depuis ce match. Et de plus en plus, un départ de l’Alsacien est évoqué Outre-Manche. Pour lui succéder, de nombreux noms ont déjà filtré. Et un entraîneur de Ligue 1 serait dans la short-list des dirigeants d’Arsenal.

Il s’agit bien évidemment de Leonardo Jardim, dont le nom avait déjà été associé à Arsenal en fin de saison dernière. Selon les informations du Daily Mirror, le Portugais de l’ASM plaît particulièrement aux décideurs britanniques, conscients que l’ex-coach du Sporting Portugal a toutes les qualités requises pour mener à bien le projet des Gunners. D’autres noms seraient actuellement étudiés comme ceux de Joachim Low, Mikel Arteta ou encore Thierry Henry. Une chose est sûre : Leonardo Jardim, qui avait refusé la Chine cet été, ne dira sans doute pas non aux Gunners. Monaco peut trembler…