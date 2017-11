ASM : Jardim explique pourquoi Monaco va faire l'exploit à Besiktas

Dans : Monaco, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

En grande difficulté dans sa poule, l’AS Monaco joue déjà sa dernière carte ce mercredi à Istanbul, où seul un résultat positif peut entretenir l’espoir d’une qualification. Un scénario bien différent de la saison passée, où les joueurs de la Principauté réussissaient tout ce qu’ils voulaient dans cette compétition. Leonardo Jardim, qui commence déjà à avoir une belle expérience avec l’ASM, et sait que son équipe est capable d’exploits européens. Autant dire que le technicien portugais compte sur la chaude ambiance de la Vodafone Park du Besiktas pour voir sa formation se transcender.

« Pour le staff, c'est plus facile de préparer ce genre de match car les joueurs nous aident beaucoup. On va faire comme d'habitude mais c'est un match clé, important et décisif. Seule la victoire nous intéresse. Les passionnés de foot aiment jouer dans des stades chauds comme ça. J'ai déjà fait un match ici avec Braga, l'ambiance était chaude avec beaucoup de bruit. Je suis ici depuis quatre ans, et l'une de nos grandes forces est de croire en nous. Sinon, on ne serait jamais arrivés en demi-finale la saison dernière, et on n'aurait jamais été champions de France dans la foulée. C'est la force de Monaco, et c'est le message qu'on passe aux joueurs qui arrivent », a prévenu Leonardo Jardim, qui sait bien que l’ASM doit se réveiller si elle ne veut pas rapidement dire au revoir à l’Europe, et même à la troisième place synonyme d’Europa League.