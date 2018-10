ASM : Huit absents pour le premier groupe de Thierry Henry

Dans : Monaco, Ligue 1.

Pour son premier match en tant qu’entraîneur principal, Thierry Henry n’est pas épargné par les blessures. Le coach de l’AS Monaco doit composer avec de nombreuses absences pour le déplacement à Strasbourg samedi noir, et notamment celles de ses gardiens Danijel Subasic et Diego Benaglio. A noter que Rony Lopes, Kévin N’Doram, Pietro Pellegri et Willem Guebbels sont toujours indisponibles. Enfin, le successeur de Leonardo Jardim ne pourra pas compter sur les défenseurs Jemerson et Andrea Raggi suspendus.

Le groupe de l’ASM :

Sy, Badiashile - Barreca, Glik, Henrichs, Sidibé, Touré - Aholou, Aït-Bennasser, Chadli, Golovin, Grandsir, Pelé, Tielemans, Traoré, Diop - Falcao, Jovetic, Sylla.