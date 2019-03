ASM : Genesio, Der Zakarian… Jardim les envoie tous balader

Dans : Monaco, OL, MHSC, Ligue 1.

En grande difficulté avant la trêve, l’AS Monaco pouvait s’inquiéter pour son avenir en Ligue 1. Mais ça, c’était avant le mercato hivernal.

Le club de la Principauté a profité de la période des transferts pour attirer huit renforts ! Dont certains joueurs de haut niveau comme Cesc Fabregas et Gelson Martins. Résultat, l’actuel 16e de Ligue 1 ressemble davantage à un prétendant aux places européennes qu’à une équipe à la lutte pour le maintien. De quoi agacer certains entraîneurs comme le Lyonnais Bruno Genesio et le Montpelliérain Michel Der Zakarien, qui estiment que Monaco fausse le championnat.

Et Leonardo Jardim, il pense quoi ? « Moi, j'ai écouté, j'ai entendu beaucoup de choses. J'ai fait attention et pas une seule personne n'a parlé du fait que Monaco avait perdu beaucoup de joueurs ces quatre dernières années, a réagi l’entraîneur monégasque. Pourquoi ? Le mercato, c'est comme ça. Des joueurs rentrent d'un côté, sortent de l'autre. Je ne juge pas le mercato d'été plus important que celui d'hiver, cela dépend de nos besoins. »

Monaco n’enfreint aucune règle

« Si on fait une règle, comme avant, qu'un club ne peut pas changer plus de deux joueurs, là oui, a envisagé le Portugais. J'ai vu beaucoup de joueurs passer chez nous : Martial, Kurzawa, Carrasco et les autres... Quand ils sont partis, personne n'a dit "Monaco ne peut pas perdre cinq-six joueurs par saison". Je n'ai jamais entendu ça, alors pourquoi en parler maintenant ? Avant, Monaco était deuxième, champion, et si on n'avait pas perdu ces joueurs, on serait peut-être au même niveau. » Pour le coup, Jardim n’a pas forcément tort…