ASM : Un bug à 8ME dans le mercato de Monaco ?

Dans : Monaco, Ligue 1.

Arrivé cet été à l'AS Monaco moyennant 8ME en provenance du club belge du Zulte-Waregem, Soualiho Meïté n'a pour l'instant pas eu l'occasion de prouver sa valeur, Leonardo Jardim n'ayant que très peu utilisé le milieu défensif de 23 ans. Entré à six minutes de la fin contre Strasbourg, l'ancien lillois n'a pas encore brillé sous les couleurs de Monaco, et il doit probablement se demander s'il a bien fait de rejoindre la Principauté alors que cet été le Borussia Dortmund lui faisait les yeux doux.

Si du côté de Leonardo Jardim, on souhaite ouvertement que Soualiho Meïté muscle son jeu, l'ancien entraîneur de ce dernier estime que le milieu de terran finira par s'imposer dans l'effectif monégasque. « C’est un gagnant, quelqu’un de fort dans les duels (...) Il a beaucoup de qualités pour réussir. Mais Monaco, c’est un niveau plus haut que le nôtre. Peut-être a-t-il encore besoin d’accélérer dans sa formation, dans sa progression ? Jardim est un très bon coach, il sait comment travailler avec les jeunes et les motiver. J’ai un grand respect pour lui. Je connais les qualités du joueur, mais j’accepte que Jardim ne l’utilise pas, car il travaille chaque jour avec lui. C’est peut-être Meïté qui doit s’adapter au niveau de l’ASM. Chaque entraînement, chaque match, chaque moment doivent être l’occasion de se montrer à son coach comme à ses coéquipiers et il faut les saisir », explique, dans L’Equipe, Franck Dury, qui a eu Meïté sous ses ordres à Zulte-Waregem. Reste à savoir si l'AS Monaco et Leonardo Jardim laisseront du temps au joueur, puisque des rumeurs avaient déjà circulé à la fin du mois d'août sur un départ déjà possible du jeune milieu de terrain français.