ASM : Gelson Martins à Monaco, et si ça devenait définitif ?

Cet hiver, Monaco a réalisé un énorme coup sur le marché des transferts en s’offrant Gelson Martins, lequel a été prêté par l’Atlético Madrid sans option d’achat. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Portugais répond aux attentes des dirigeants monégasques avec déjà une passe décisive et trois buts en quatre matchs de Ligue 1. Encore buteur face à Lyon dimanche soir, l’ancien ailier du Sporting Portugal va par ailleurs faire l’objet de négociations entre l’Atlético Madrid et Monaco dans les prochains jours, selon les informations obtenues par RMC Sport.

« Les dirigeants monégasques aimeraient déjà le conserver. Et ils vont entamer des discussions en ce sens avec leurs homologues colchoneros. Reste à savoir si Monaco aura les moyens de mettre la main sur le joueur de 23 ans. La cote de Martins est en train de grimper, justement du fait de ses bonnes performances, et l'Atlético voudra probablement en profiter. L’ASM risque de ne pas avoir la capacité de débourser 30 ou 40 millions d’euros rien que pour l'ancien joueur du Sporting » explique le média. Surveillé par le fair-play financier, Monaco pourrait même être contraint de vendre avant de pouvoir s’offrir Gelson Martins. Et cela malgré les énormes ventes réalisées ces dernières années…