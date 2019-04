ASM : Encore une vente à 40 ME avec une opération miracle ?

Dans : Monaco, Mercato, Premier League.

A la rue cette saison à Monaco, Youri Tielemans revit à Leicester City, où il a été prêté cet hiver.

Le milieu de terrain belge a encore brillé ce week-end avec le titre d’homme du match lors de la victoire face à Bournemouth (2-0). De quoi provoquer un sacré engouement chez les Foxes, où on rêve déjà de le voir s’inscrire dans la durée. Ce ne sera pas facile puisque l’AS Monaco n’a pas lié d’option d’achat au prêt du Diable Rouge. Un choix une nouvelle fois gagnant puisque cela laisse les clubs désireux de se payer ses services faire monter les enchères.

Et selon le Daily Mail, cela monte déjà très haut, y compris pour un joueur qui n’a disputé que sept matchs de Premier League cette saison, après un passage à vide à rallonge avec l’ASM. Nouveau manager du club anglais, Brendan Rodgers a expliqué que le dossier serait traité en fin de saison, mais a reconnu que le talent de l’ancien d’Anderlecht donnait envie de continuer à travailler avec lui. Les discussions sont en tout cas régulières entre les deux clubs, puisque Monaco a récupéré de son côté Adrien Silva en prêt. Mais pour s’offrir Youri Tielemans de manière permanente, Leicester a déjà été prévenu qu’il faudra débourser 40 ME. Une énorme vente de plus pour l’AS Monaco, qui arriverait ainsi à retomber spectaculairement sur ses pattes pour un élément acheté 25 ME en 2017.