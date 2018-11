ASM : Dmitri Rybolovlev obligé de vendre l'AS Monaco ?

Dans : Monaco, Ligue 1.

Mardi soir, peu avant le match Monaco-Bruges en Ligue des Champions, on apprenait que Dmitri Rybolovlev était placé en garde à vue dans le cadre d’une information judiciaire pour corruption présumée et trafic d’influence. Une « affaire énorme et loin d’être terminée » selon un proche du dossier interrogé par L’Equipe, et qui pourrait fragiliser de manière très concrète l’ensemble du projet monégasque. En effet, selon le quotidien national, l’homme d’affaires russe pourrait être contraint de vendre l’AS Monaco dans les prochains mois.

« Même s’ils démentent fermement, les Russes seraient prêts à vendre le club pour plusieurs centaines de millions d’euros, et des sources monégasques indiquent qu’ils seraient obligés de s’en débarrasser si les soupçons de corruption étaient confirmés » peut-on lire dans les colonnes du journal. Autant dire que la crise frappe à tous les étages du côté de l’AS Monaco, 19e de L1 et quasiment assuré de terminer à la dernière place de son groupe de Ligue des Champions, derrière Bruges, le Borussia Dortmund et l’Atlético Madrid.