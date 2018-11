ASM : Des joueurs mineurs recrutés par Monaco ? La FFF s'en mêle

Dans : Monaco, Ligue 1, Mercato.

En ce début de semaine, Médiapart relayait des documents Football Leaks accusant l’AS Monaco d’avoir recruté des joueurs mineurs. Quelques plus tard, la Fédération Française de Football a réagi avec un communiqué assez agressif, rappelant que ce genre de pratique était évidemment interdite.

« La Fédération Française de Football (FFF) et la Ligue de Football Professionnel (LFP) ont conjointement décidé de saisir la Commission fédérale du Statut du Joueur Élite de la FFF et la Commission Juridique de la LFP concernant les conditions de recrutement de deux joueurs mineurs par l’AS Monaco. Ces deux commissions seront chargées d’enquêter afin de déterminer les éventuelles suites disciplinaires et/ou pénales à donner à ces dossiers. La FFF et la LFP rappellent que le recrutement de joueurs, a fortiori mineurs, est strictement encadré par la loi et les règlements de la FFF et de la LFP » est-il expliqué dans le communiqué de la FFF. Décidemment, la crise frappe l’AS Monaco à tous les étages actuellement…