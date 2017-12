ASM : Débarquer à Monaco au mercato, ça ne fait pas kiffer Batshuayi

Dans : Monaco, Mercato, Premier League.

Arrivé en provenance de Marseille pour tout de même 40 ME en juillet 2016, Michy Batshuayi ne parvient pas à se défaire de son rôle de joker du bout du banc à Chelsea.

Malgré sa réticence à changer d'air, l’attaquant belge va certainement devoir quitter le club londonien s’il ne veut pas voir la Coupe du monde 2018 lui filer sous le nez. A 24 ans, le natif de Bruxelles voit les saisons passer sans que son statut ne change, et Chelsea envisagerait même de l’inclure dans un échange avec Monaco afin de faire baisser le prix de Thomas Lemar, que les Blues veulent recruter.

Cela sera difficilement le cas selon The Sun, et ce pour deux raisons. Tout d’abord, l’ancien olympien n’a pas vraiment envie de retrouver la Ligue 1, et n’a aucune assurance d’être titulaire au sein d’une équipe de Monaco où le poste d’attaquant de pointe est bien garni. Ensuite car il préférerait un prêt en Premier League, afin de gagner du temps de jeu et s’aguerrir au jeu déployé en Angleterre. C’est pourquoi Newcastle s’est récemment positionné, et des négociations ont débuté en ce sens affirme le Newcastle Chronicle, pour qui les Magpies sont prêts à prendre en charge le salaire du Belge afin de convaincre Chelsea.