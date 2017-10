ASM : Coup de théâtre en janvier pour Stevan Jovetic ?

Dans : Monaco, Mercato, Liga.

Arrivé à Monaco pour apporter son talent et sa créativité à l’attaque des champions de France, Stevan Jovetic ne parvient pour le moment pas à faire l’unanimité. Leonardo Jardim lui préfère même un Keita Baldé qui monte en puissance, et le Monténégrin ne compte donc, entre ses passages sur le banc, son arrivée tardive et ses pépins physiques, que trois titularisations en Ligue 1. Un rendement forcément insuffisant pour un élément acheté tout de même 11 ME au nez et à la barbe de l’OM, mais aussi du FC Séville qui espérait récupérer un joueur prêté en Andalousie la saison passée.

Mais surprise ce vendredi, avec l’annonce par la radio espagnole Deportes Cope de la volonté de Séville de revenir à la charge pour l’ancien de la Fiorentina. Il faut dire que les pensionnaires de Sanchez Pizjuan peinent à trouver le chemin des filets cette saison, avec neuf buts en neuf matchs, ce qui est loin de leurs habitudes. Le renfort d’un joueur qui connaît la maison pourrait justifier un gros effort financier de la part du club andalou, qui va devoir sortir des arguments économiques convaincants pour obliger l’AS Monaco à lâcher un joueur qui vient d’arriver au mois d’août.