ASM : Le mercato de Thomas Lemar s'enflamme déjà !

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1, Premier League.

L’été dernier, Thomas Lemar était tout proche de quitter l’AS Monaco dans les ultimes heures du mercato.

Finalement, l’international français est resté dans la Principauté malgré des offres à hauteur de 80ME de la part de Liverpool, mais également Arsenal. De retour en forme avec l’ASM ces dernières semaines après plusieurs blessures, l’ex-meneur de jeu de Caen sera de nouveau sollicité au prochain mercato. Et selon les informations du 10 Sport, il y a de fortes chances que Liverpool soit la future destination du joueur.

Un accord de principe serait tout proche d’être trouvé entre l’entourage de Thomas Lemar et les dirigeants de Liverpool. « Rien n’est bouclé », mais « Liverpool serait proche d’obtenir le « oui » de Thomas Lemar » selon Le 10 Sport. Ensuite, il faudra trouver un accord avec l’AS Monaco. Et les négociations promettent d’être corsées, le club de la Principauté ayant l’intention de récupérer au moins 100ME dans cette opération délicate et qui promet d’être au cœur de toutes les attentions cet été. Sortez le pop-corn…