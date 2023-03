Zéro inquiétude, l'OM finira 2e de Ligue 1

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le scepticisme règne à Marseille après l’élimination de l’OM en quart de finale de la Coupe de France contre Annecy.

Il y a encore une semaine, les supporters de l’Olympique de Marseille rêvaient d’un incroyable doublé Ligue 1 – Coupe de France. En l’espace de trois jours, tous les espoirs se sont envolés. D’abord avec la défaite dans le Classique face au PSG en championnat puis -encore pire- avec la défaite contre Annecy au Vélodrome en quart de finale de la Coupe de France. Une double désillusion dont l’OM va vite devoir se relever car dimanche, les hommes d’Igor Tudor se déplacent à Rennes. Un match périlleux pour Marseille, qui se doit de confirmer sa bonne spirale en championnat, défaite contre le PSG mise à part, afin d’assurer la seconde place. Les coéquipiers de Mattéo Guendouzi n’ont que deux points d’avance sur Monaco et après la semaine en enfer du club phocéen, certains observateurs commencent à se demander si l’OM va réussir à garder cette place.

Charles Kaboré n'a aucun doute sur le classement de l'OM

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Cela ne fait toutefois aucun doute pour Charles Kaboré, ancien milieu de terrain olympien, champion de France avec l’OM en 2010, qui estime dans La Provence que Marseille sera deuxième de Ligue 1 à la fin de la saison. « L’OM sur le podium ? Oui, je n’ai pas de doute vu tout ce que cette équipe produit. Elle va terminer deuxième, le coach fait du bon boulot. Le lendemain d’une grosse désillusion, il faut s’entraîner à fond. Une victoire à Rennes permettrait de passer à autre chose. On ne peut plus revenir en arrière, ce qui est fait est fait ; Il faut passer à autre chose le plus rapidement possible. Ce sont des grands professionnels, ils le savent. Ils doivent être désoles pour tous les supporters. C’est difficile de rentrer à la maison après avoir perdu à domicile comme ça » analyse Charles Kaboré, pour qui la défaite contre Annecy va logiquement impacter les joueurs olympiens. Mais en cas de succès à Rennes, la machine serait relancée. De quoi terminer la saison sans frayeurs à la deuxième place ? Les supporters olympiens l’espèrent mais Monaco et Lens, voire Rennes en cas de succès dimanche soir, n’ont pas encore dit leur dernier mot.