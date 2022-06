Yerry Mina successeur de Saliba à l’OM ?

Dans : OM.

Bien que la priorité de l’OM soit de recruter définitivement William Saliba, Pablo Longoria se prépare au départ définitif de l’international français.

Prêté sans option d’achat par Arsenal à l’OM cette saison, William Saliba a peu de chances de poursuivre sa carrière en Provence. Et pour cause, en dépit de la qualification directe de Marseille pour la phase de groupes de la Ligue des Champions, William Saliba est parti pour poursuivre sa carrière à Arsenal. Interrogé par Téléfoot, le défenseur formé à l’ASSE a confirmé sa volonté de s’imposer en Premier League, alors qu’il demeure sous contrat avec les Gunners. Afin d’oublier William Saliba, auteur d’une saison phénoménale sous les ordres de Jorge Sampaoli, l’OM doit frapper un énorme coup et selon les informations de la presse colombienne, le profil de Yerry Mina plaît beaucoup à Pablo Longoria et à l'entraîneur argentin de Marseille dans l’optique de la saison prochaine.

Yerry Mina intéresse Pablo Longoria à l'OM

L’ancien défenseur du FC Barcelone a rejoint Everton il y a quatre ans pour la coquette somme de 30 millions d’euros. Depuis 2018, Yerry Mina a disputé seulement 91 matchs sous les couleurs d’Everton, soit une moyenne d’environ 20 matchs par saison. Handicapé par plusieurs blessures, il ne s’est pas totalement imposé en Premier League et Everton ne devrait ainsi pas prolonger son contrat, lequel expire dans un an. Une aubaine pour l’Olympique de Marseille, convaincu par le talent du défenseur de 27 ans et qui songe très sérieusement à passer à l’offensive dans les semaines à venir pour le recruter. Au vu de ses pépins physiques et de sa situation contractuelle, Yerry Mina n’est désormais pas valorisé à plus de 15 millions d’euros, ce qui fait sérieusement de l’œil à Pablo Longoria. Le président de l’OM, qui souhaite par ailleurs vendre Duje Caleta-Car, dont le contrat expire lui aussi dans un an, est ainsi chaud pour soumettre une offre à Everton. Reste à voir si la proposition marseillaise retiendra l’attention des Toffees.