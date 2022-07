Violent retour de flamme, Nuno Tavares tout proche de l'OM

Le mouvement est perpétuel au mercato de l’OM et un retour de flamme pour Nuno Tavares est en train de se produire.

Le latéral gauche avait été annoncé proche de l’OM en première partie du mercato, avant que les discussions n’échouent. Sur le point de rejoindre l’Atalanta Bergame, le Portugais a finalement vu son départ échouer. Résultat, selon Fabrizio Romano, des discussions ont été rouvertes et elles avancent dans le bon sens. Arsenal serait d’accord pour prêter Tavares à l’OM, mais sans option d’achat. Un prêt simple d’un an qui pourrait faire le bonheur de Pablo Longoria, même si ce dernier tenait à avoir une possibilité d’acheter le joueur en cas de bonne tenue cette saison.

Olympique Marseille have re-opened talks with Arsenal for Nuno Tavares in the last hours, after negotiations collapsed with Atalanta. 🚨🔵 #OM



Marseille are now optimistic to get Nuno on loan. Been told there’s NO buy option included, Arsenal want a simple loan until 2023. #AFC pic.twitter.com/xoR2dbQyNO