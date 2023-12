Vente OM ‍: Une réponse venue VRAIMENT d'Arabie Saoudite

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Chacun a son mot à dire dans le dossier de l'avenir du club de Frank McCourt. Mais en Arabie Saoudite, on sait bien que l'OM est au coeur des discussions en France et on a tenu à donner des nouvelles.

Deux camps s’opposent concernant la possible vente de l’Olympique de Marseille. D’un côté, les supporters de Thibaud Vézirian, lesquels sont persuadés que depuis trois ans ce dernier est dans le secret des dieux saoudiens, tandis que dans le camp d’en face on dit et répète que TV mène tout le monde en bateau et vit sur cette rumeur. Chaque semaine qui passe plaide plutôt en faveur de ces derniers, puisqu’il est évident qu’un jour ou l’autre, Frank McCourt finira bien par vendre l’OM, et qu’il sera toujours possible de dire : « Je vous l’avais dit ».

Pour l’instant, aucun officiel n’a dit que le club phocéen était à vendre, et aucun investisseur n’a dit qu’il venait de faire une offre pour Marseille, alors que par exemple David Berger, journaliste de Canal+, a évoqué une cession aux Saoudiens dans un mois. Alors, pour avoir des informations, un fan marseillais a directement contacté le secrétaire général du Comité olympique saoudien et membre du conseil d’administration de la fédération saoudienne de football pour connaître l’imminence d’une vente de l’OM.

L'OM sous contrôle saoudien ? Il répond honnêtement

onnêtement, je ne sais pas du tout si cela arrivera. — ‏محمد المسحل Mohammed (@Almisehal) November 25, 2023

Contacté sur X (anciennement Twitter), Muhammad Al-Mashal Mohammed a donc répondu sans intermédiaire au supporter marseillais. « Quand l’Arabie Saoudite va prendre le contrôle de l’Olympique de Marseille ? Honnêtement, je ne sais pas du tout si cela arrivera », a fait savoir ce membre très influent du monde sportif saoudien. Autrement dit, il est totalement improbable que l'OM change de propriétaire en janvier 2024, même si Muhammad Al-Mashal Mohammed ne ferme pas totalement la porte à une future acquisition du club de McCourt par un consortium saoudien.

Et puis il est évident que certains diront que ce membre des instances sportives ne connaît rien des projets aussi confidentiels que ceux du Fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite. Le feuilleton de la vente OM pourrait donc durer encore quelques mois et pourquoi pas quelques années, l'homme d'affaires américain n'étant visiblement pas décidé à brader son club.