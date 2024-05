Vente OM ‍: Une invitation qui fait scandale à Marseille

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille se cherche un entraîneur et ne trouve pas, ce qui relance toutes les supputations sur les réelles intentions de Frank McCourt de vendre ou pas l'OM. Les Ultras entrent dans la danse.

La victoire marseillaise en Coupe Gambardella a mis un peu de baume au cœur des supporters de l'OM, lesquels ont connu une saison terriblement mauvaise en Ligue 1. Mais du côté des South Winners, on a décidé de glisser une belle peau de banane sous les pieds de Pablo Longoria, Mehdi Benatia et évidemment Frank McCourt. Neuf mois après le coup de chaud de la fameuse réunion qui avait abouti à la démission de Marcelino, le groupe dirigé par Rachid Zeroual avait invité un certain Thibaud Vézirian à venir visiter le local marseillais du groupe, accordant ainsi une place de choix à celui qui répète depuis trois ans et demi que l'OM est déjà ou va être vendu à l'Arabie Saoudite avec une officialisation dans les prochaines semaines. Et bien sûr, le journaliste l'a fait savoir sur les réseaux sociaux, promettant de bientôt dévoiler de nouveaux éléments qui vont dans son sens concernant la cession du club de Frank McCourt. Un sacré coup de pub pour celui qui se défend de vivre sur le dos de cette vente de l'OM qui n'arrive jamais.

De mieux en mieux... Les SW qui reçoivent ce mythomane de TV. Ils tentent le grand chelem cette année? pic.twitter.com/cGbfgbq58F — Mooky_BOT (@mooky_130) May 25, 2024

Mais ce passage de Thibaud Vézirian chez les South Winners a aussi réveillé ceux qui crient à l'usurpateur. Et notamment en déterrant d'anciens messages sur X pour montrer que TV était d'abord un supporter du PSG, rendant l'invitation des Ultras marseillais assez choquante. Et pour enfoncer le clou, une vidéo datant de 2022 a été relayée afin de rappeler qu'il fallait prendre avec des pincettes toutes les affirmations du « spécialiste » de la vente OM, même s’il a visiblement ses entrées à Marseille. Dans cette vidéo datant de deux ans, Thibaud Vézirian allumait des détracteurs : « La vente de l’OM c’est archi archi archi OK. Vous ne pourrez pas dire que je ne vous l'ai pas dit (…) Ceux qui aiment l’OM, faites la fête ! (…) Moi, je me mets en retrait, c’est votre plaisir, moi, j'ai juste fait mon travail. Ceux qui seront polis viendront vers moi par rapport à ce qu'ils ont dit, et d’autres qui seront têtus et resteront dans le storytelling pour tromper l’ennemi ». Alors forcément, cela agace des supporters marseillais de voir que les South Winners cautionnent presque ce genre de chose. D'autant que dans le même temps, Mathieu Grégoire, qui suit l'OM quotidiennement pour le compte de L'Equipe est lui très clair, Frank McCourt n'a pas l'intention de vendre son club.