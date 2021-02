Vente OM : Thibaud Vézirian menteur ? Marseille se fâche

Dans : OM.

Lassé de voir que Thibaud Vézirian faisait le buzz quotidiennement sur la possible vente de l'Olympique de Marseille, le club phocéen lui a envoyé ses avocats. Même la LFP et la mairie de Marseille sont sidérées par les annonces du journaliste.

En mettant vendredi dernier en ligne une vidéo intitulée « L’OM vendu ! qu’en pensent les Saoudiens ? », Thibaud Vézirian s’est fait une belle publicité auprès des supporters de l’Olympique de Marseille, lesquels espèrent plus que tout que Frank McCourt cède son club. Alors quand l’animateur a affirmé que cette fois l’OM était bel et bien vendu à un prince saoudien, c’est le feu qui s’est emparé des fans marseillais. Seul problème, les jours passent et l’on ne voit toujours rien venir, alors même que quelques heures après la vidéo les représentants du millionnaire américain ont fait savoir que tout était faux. Constatant que Thibaud Vézirian continuait à surfer sur cette histoire de vente imminente, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont haussé le ton annonce La Provence.

Le quotidien régional explique que le club a envoyé, via ses avocats, une mise en demeure à Vézirian. Et le message de l’OM est très clair en lui demandant de cesser de diffuser « des informations toutes plus fausses les unes que les autres puisque le club n’a jamais été à vendre et qu’aucune offre ne lui a jamais été adressée par quiconque (…) avec un catalogue de déclarations non étayées et d’affabulations », écrivent les avocats de l’OM. Et ces derniers exigent « le retrait des vidéos et de bien vouloir cesser de diffuser toute information relative à la vente de l’OM, opération qui n’a jamais été envisagée, et qui ne l’est toujours pas, ni à ce jour ni à l’avenir. »

Alexandre Jacquin, journaliste de La Provence, précise que du côté de la mairie de Marseille on est également surpris des histoires balancées par Thibaud Vézirian, tandis que la LFP, soi-disant informée de la vente de l'OM, on se demande à quel jeu joue ce dernier en « jetant du kérosène sur un incendie ». De même, dans l’entourage de Jean-Claude Darmon, cité comme étant un intermédiaire dans cette vente, on fait savoir qu’il s’agit purement et simplement d’une « fake news ». De son côté, le consultant de la chaîne L'Equipe a fait savoir qu'il n'avait rien reçu de l'Olympique de Marseille et que c'était une «drôle d'idée de la démocratie que de vouloir faire taire un journaliste (sans même m'avoir appelé avant). Wait & See ».