Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite et McCourt, tout s'écroule

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Les avis sont contraires au sujet de l'annonce supposée imminente de la vente de l'Olympique de Marseille à des investisseurs saoudiens. Un talk-show a brutalement abordé le sujet.

Au sein de la communauté des supporters de l'OM, il y a une majorité qui pense que tout ce qu'il se dit sur la venue rapide des Saoudiens n'est qu'un mirage, tandis que d'autres ont eu la certitude qu'un jour on apprendra que le Fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite (PIF) a acheté le club de Frank McCourt. Depuis 2021, des dates ont été avancées et des supposées preuves sorties, mais pour l'instant rien n'a jamais confirmé que le propriétaire américain de l'Olympique de Marseille avait trouvé un accord avec un repreneur, saoudien ou pas. Dans un talk-show sur Le Phocéen, média spécialisé qui couvre au quotidien et depuis des années l'actualité de l'OM, le sujet de la vente de l'Olympique de Marseille aux Saoudiens a été abordé entre Romain Canuti et Daniel Riolo. Et les deux journalistes sont clairs, toutes ces rumeurs sont fictives.

Aucun chèque pour l'achat de l'OM

Revenant sur toute cette histoire, Romain Canuti, qui travaille pour Le Phocéen, mais également l'After et la Revue de l'After, avoue avoir bien du mal à comprendre tout cet emballement. « J’ai eu des passes d’armes avec certains supporters qui souhaitaient le rachat de l’OM par l’Arabie Saoudite à tout prix. On leur disait qu’ils croyaient ce qu’ils avaient envie de croire et que certains leur faisaient croire ce qu’ils avaient envie, mais qu’il n’y avait rien de concret. Ceux-là t’expliquent qu’ils boycotteront l’OM tant que le club ne sera pas racheté. Ils ont commencé leur délire il y a trois ans, donc je pense que depuis ils sont revenus à la raison parce que sinon ils ont loupé pas mal de matchs. C’est quelque chose que j’ai du mal à comprendre alors que je suis supporter de l’OM », a expliqué le journaliste marseillais. Daniel Riolo est lui très clair sur ce sujet.

Pour le journaliste de RMC, toute cette histoire d'annonce imminente est une pure invention. « La vente de l’OM ? Il n’y a rien à en penser, puisqu’il n’y a rien de toute façon, donc il n’y a rien à en dire. On peut répéter sans arrêt qu’évidemment Frank McCourt, s’il y a le chèque qu’il faut sur la table il va vendre, mais pour l’instant le chèque, il ne vient pas. Et comme il demande un gros chèque, et bien ça ne vient pas. C’est tout ce qu’il y a à dire », a précisé Daniel Riolo, qui ne voit donc pas un départ rapide de Frank McCourt, ce qui tord le cou aux rumeurs d'une officialisation de la vente aux Saoudiens en juin ou cet été.