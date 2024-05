Dans : OM.

Par Claude Dautel

La venue de Frank McCourt à Marseille n'a duré que quelques heures, mais le propriétaire américain de l'OM n'a pas perdu son temps. Il a notamment tordu le cou aux rumeurs sur la vente du club à l'Arabie Saoudite.

C'était prévu de longue date, et il a tenu parole, Frank McCourt est bien venu dans la cité phocéenne mardi afin de rencontrer Pablo Longoria, mais surtout de distiller la bonne parole à quelques médias. Le Figaro, La Provence et le Journal du Dimanche ont eu droit à un entretien avec le propriétaire de l'Olympique de Marseille. Cela a été l'occasion pour lui d'évoquer l'avenir du club, mais aussi et surtout d'affirmer son implication totale dans l'OM. Et encore une fois, McCourt a balayé brutalement l'hypothèse d'une vente imminente de son équipe, le fameux feu d'artifice promis par Thibaud Vézirian et d'autres étant repoussé brutalement. Dans les colonnes du Figaro, le milliardaire bostonien avoue même que la rumeur du rachat par l'Arabie Saoudite dans un plan secret le fait rire, tout cela n'ayant, selon lui, strictement aucun sens ni aucun fondement.

McCourt s'amuse des rumeurs sur la vente de l'OM

Frank McCourt se doutait bien qu'on allait le questionner sur ce sujet de la vente de l'OM, et il ne s'est pas défilé, quitte à plonger dans la désolation ceux qui croyaient qu'il venait à Marseille pour officialiser son départ et l'arrivée des fameux saoudiens. « Si j’ai l’intention de vendre ? On me l'a demandé de nombreu­ses fois lors des huit dernières années. J'ai toujours donné la même réponse non. Le club n'est pas à vendre, je suis là pour longtemps, je suis totalement impliqué. Pablo et moi avons encore parlé des prochaines étapes pour le club aujourd'hui, les investissements à ve­nir. Non, le club n'est pas à vendre. Je suis totalement impliqué. Si cette question m’irrite ? Pas le moins du monde. Je la trouve drôle en fin de compte. Elle me fait rire. Si je suis agacé de la récurrence des rumeurs, saoudiennes ou autre ? Je suis trop vieux et expérimenté pour être agacé par des choses aussi ri­dicules. Je suis pleine­ment impliqué, j'aime le club. Je pense que Pablo fait de l'excellent travail. Il sera là dans les années à venir, il me l'a assuré. On est là, ensemble, pour continuer à construire, construire, construire », a répété Frank McCourt, qui précise qu'il est conscient que malgré cette réponse claire, certains vont encore parler de cette vente de l'OM. Mais toujours sans aucune raison sérieuse.

Margarita disait pareil 5jours avant la vente de l OM en 2016. pic.twitter.com/uRzVgQSDY6 — Bertin (@Tinber16804653) May 28, 2024

Cependant, on le voit sur les réseaux sociaux, certains théoriciens de la vente OM n'en démordent pas et affirment déjà que Frank McCourt bluffe et tente de masque son départ rapide. Et ces derniers de ressortir les déclarations de Margarita Louis-Dreyfus qui, quelques jours avant de vendre l'Olympique de Marseille à Frank McCourt, avait déclaré qu'elle ne souhaitait pas du tout vendre l'OM. Pourquoi pas, même si le propriétaire américain a lui présenté ses ambitions pour les années à venir, ce que la veuve de RLD n'avait pas fait.