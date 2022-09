En plein doute, l'OM tient son sauveur

Dans : OM.

Par Marc Verti

Si cette saison l'OM réalise un parcours presque parfait en Ligue 1, les joueurs d'Igor Tudor peinent encore à s'imposer en Ligue des Champions. Pour cette ancienne légende du championnat de France, le club phocéen tient déjà son héros.

L'OM est intraitable en Ligue 1 sur ce début de saison. Malgré les nombreuses critiques envers Igor Tudor, le club olympien est irrésistible en championnat. Six victoires, 1 match nul, 15 buts marqués et seulement 4 encaissés en 7 rencontres disputée? Cet OM-là fait peur à toute la Ligue 1. Pourtant, en Ligue des Champions, le constat est tout autre. Face à Tottenham puis l'Eintracht Francfort, Marseille s'est incliné, sans même trouver le chemin des filets. Au total, l'OM reste sur 16 défaites sur les 17 derniers matchs en C1. Mais pour Juninho, une recrue estivale peut redorer le blason de l'OM dans la coupe aux grandes oreilles.

Alexis Sanchez prêt à marquer l'histoire de l'OM ?

« Il est arrivé je crois de River Plate, après il est allé à l’Udinese, au Barça, ou il a marqué presque 50 buts. Avec Arsenal, 93 buts ! Après avec le transfert à Manchester, ça a baissé un peu sa carrière. Il est revenu un peu à l’Inter mais son début de saison avec Marseille… Je ne m’attendais pas à ce qu’il soit déjà à ce niveau-là ! Ça me donne l’impression qu’il connaît déjà ses partenaires ! J’adore ses appels, contre-appels, la qualité technique… C’est dommage, vu qu’il avait gagné la Copa America avec Sampaoli avec cette génération incroyable du Chili qu’il ne soit pas avec lui cette année.Mais si Alexis Sanchez est à son niveau, ce sera plus facile pour Marseille de créer des occasions bien sûr. Je ne suis pas inquiet, je pense que c’est quelqu’un qui va marquer l’histoire de Marseille. J’ai l’impression qu’il est arrivé là, même à 33 ans, avec l'intention de partir en ayant laissé quelque chose à Marseille » a expliqué l'ancien joueur de l'OL dans Rothen s'enflamme. Juninho en est persuadé, Alexis Sanchez va marquer l'histoire de l'OM et sera le sauveur des Marseillais cette saison. Déjà auteur de 4 buts en Ligue 1, le Chilien a réussi son adaptation à Marseille en un temps record. En tant que joueur expérimenté, il doit montrer la voie à ses coéquipiers pour renverser la tendance en Ligue des Champions.