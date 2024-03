Vente OM ‍: Le clan Saadé répond brutalement

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Cette semaine, le nom de Rodolphe Saadé, grand patron de la CGA CGM, est de plus en plus souvent cité du côté de l'Olympique de Marseille.

Après être entré dans des négociations exclusives avec le groupe Altice Media, le patron de la CGA CGM n'aurait probablement aucun mal financièrement à racheter l'OM, pour peu que Frank McCourt accepte finalement de vendre son club. Cependant, ce scénario prend singulièrement du plomb dans l'aile si l'on croit ce que Romain Canuti, journaliste du Phocéen, a révélé lors du dernier talk-show du média spécialisé dans l'Olympique de Marseille. Ayant entendu comme tout le monde cette rumeur qui circule sur les réseaux sociaux, notre confrère explique que Daniel Riolo, qui croyait cette théorie de la venue de CGA CGM à l'OM, a eu droit à un petit rappel à l'ordre sur ce sujet du rachat du club phocéen. Preuve supplémentaire que la vente de Marseille n'est pas à l'ordre du jour, selon lui.

La vente OM fait chauffer le téléphone de Riolo

Vente OM : Saadé provoque une première crise https://t.co/Lb9xUARtb4 — Foot01.com (@Foot01_com) March 23, 2024

Dans l'émission qu'il anime, Romain Canuti a fait une confidence. « Il y a ce fantasme du rachat de l’OM par Rodolphe Saadé, alors je dis fantasme, ça ne veut pas dire que ça n’arrivera jamais. Mais en l’état, on en est très très loin. Je rappelle juste cette anecdote. Il y a un journaliste qui officie sur le groupe BFM-RMC que va racheter CGA CGM, il s’appelle Daniel Riolo. Il parlait beaucoup de l’intérêt à venir de CGA CGM et de Rodolphe Saadé pour l’OM, et puis un jour, il a reçu un coup de fil émanant de quelqu'un de très haut placé à la CGA CGM et on lui a dit : « Maintenant, tu vas t’arrêter, parce que c’est faux ». Il a fait amende honorable et on l’a plus entendu sur le sujet », a raconté notre confrère.

Présent lui aussi sur le plateau du talk-show du Phocéen, Stanislas Touchot, journaliste de l'Agence France Presse, a, lui aussi, reconnu que rien ne liait actuellement Rodolphe Saadé et l'Olympique de Marseille en dehors du contrat de sponsoring maillot. « A l’heure où on parle et à ma connaissance, et même s’ils s’investissent dans l’écosystème marseillais, il n’y a pas d’hypothèse avancée sur le rachat de l’OM », a précisé notre confrère.