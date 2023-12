Vente OM ‍: La DNCG trompée par l'Arabie Saoudite ‍?

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Les réseaux sociaux marseillais s'agitent autour de la vente possible de l'Olympique de Marseille à des investisseurs saoudiens. Et certains ont des arguments solides.

Cette semaine, la Direction Nationale du Contrôle de Gestion a décidé d'encadrer la masse salariale de l'Olympique de Marseille. Une décision qui a surpris tout le monde, dans la mesure où Pablo Longoria semblait avoir toujours de la justesse dans ses investissements. Si l'OM a rapidement réagi à cette décision de la DNCG, plusieurs supporters se sont étonnés de voir que le gendarme financier du football avait l'oeil sur le club phocéen, alors que certains prétendent que l'Arabie Saoudite a déjà investi discrètement dans l'Olympique de Marseille, et s'apprête même à dépenser 400 millions d'euros pour s'offrir le club de Frank McCourt. Lors de son talk, SportMed TV a mis une fois de plus les choses au point, s'agaçant de voir que la vente de l'OM faisait l'objet d'un buzz totalement fictif.

Comment la DNCG n'est pas informée de la vente de l'OM ?

Reprendre les "Rennes" en L1 ! // MercatOM : les besoins du coach // Enième clim' pour la VenteOM ? https://t.co/UHNmUSzRyq — SportMed TV (@SportMedTV) December 2, 2023

Pour Romain Massillia Mars, qui anime l'émission hebdomadaire du média spécialisé sur l'Olympique de Marseille, tout cela devient grotesque et la réalité est hélas moins glorieuse. « Ce qui m’agace, c'est que certaines personnes essaient de nous faire croire aujourd’hui que des gens sont venus et ont acheté l’Olympique de Marseille. Ces gens sont fortunés dans une mesure que l’on ne peut pas imaginer, et que la DNCG encadre ce genre de propriétaires. On nous dit que des Saoudiens ou un consortium sont arrivés pour mettre de l’argent dans l’OM, que l’avenir est radieux, mais en fait, on comprend que la DNCG n’est pas au courant. Le deal est fait, les investisseurs sont là, mais dans les instances du contrôle financier on ne le sait pas (…) Matthias Manteghetti (Ndlr : L’ancien journaliste de Canal+ qui avait évoqué la vente de l’OM en 2021 en même temps que Thibaud Vézirian) a clairement signifié que si la vente à l’Arabie Saoudite se faisait un jour, cela n’a strictement rien à voir avec ce qu’il avait dit il y a trois ans. Il a eu des infos à l'époque, mais cela ne s’est pas fait, il faut arrêter avec cela (…) Nous sommes prêts à discuter, dans le respect, avec des gens qui veulent débattre et sont persuadés que l’OM est en vente, mais que l'on arrête de faire croire des choses aux supporters. Oui, en 2021 il s'est probablement passé quelque chose, mais rien ne s'est fait », a précisé l'animateur. Ce dernier avoue d'ailleurs qu'il aimerait évidemment que Frank McCourt accepte de céder le club phocéen à un riche investisseur, mais que ce feuilleton sur la cession est fictif et que rien ne va se passer en janvier prochain.