Vente OM ‍: L’Arabie Saoudite téléphone à Emmanuel Macron, c'est la douche froide

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Toujours aussi attendu par les supporters de l'OM qui n'en peuvent plus du duo Frank McCourt et Pablo Longoria, le rachat du club par l'Arabie Saoudite aurait pu s'accélérer après un récent coup de fil entre le Prince et Emmanuel Macron.

Parti à l’autre bout du monde pour mesurer sur place l’étendue du conflit en Nouvelle-Calédonie, Emmanuel Macron a de nombreux dossiers au chaud et l’économie de la France est bien évidemment au coeur de ses préoccupations. S’il est occupé par la finalisation de l’accord avec BeIN Sports sur les Droits TV, où il a été prépondérant pour pousser la chaine qatarie à faire une offre même si Canal+ bloque tout pour le moment, le Président de la République a aussi tenté de mettre un coup de pression à Florentino Pérez pour libérer Kylian Mbappé en vue des Jeux Olympiques. Mais dans son agenda, le chef de l’état avait aussi une conversation avec Mohammed Ben Salmane, le Prince d’Arabie Saoudite, pour faire le point sur plusieurs sujets.

Macron - Arabie Saoudite, l'OM au menu ?

Un rendez-vous téléphonique qui a eu le don de réveiller certains « insiders » de la vente de l’OM à l’Arabie Saoudite, toujours annoncée pour la fin du mois de juin selon certains. Et ces derniers de souligner régulièrement que l’interventionnisme d’Emmanuel Macron auprès du Royaume du Golfe pourrait faciliter un énorme investissement et un rachat du club des mains de Frank McCourt. Toutefois, selon la presse officielle saoudienne, les principales questions entre les deux hommes n’ont pas tourné autour de l’avenir du club provençal.

Il a surtout été question de se féliciter de l’accord trouvé pour la vente d’avion français Airbus à l’Arabie Saoudite, aussi des investissements dans plusieurs secteurs entre les deux pays, mais surtout des derniers développements dans la situation à Gaza, et notamment de la voie diplomatique à adopter et de l’acheminement de l’aide humanitaire pour les populations palestiniennes. Des sujets de haute importance bien évidemment, et qui font passer l’éventuelle vente de l’OM au second plan.

A l’heure actuelle, malgré les effets d’annonce, c’est bien toujours Frank McCourt qui a les commandes et qui a récemment conforté Pablo Longoria. Il devrait venir à Marseille dans les prochaines semaines pour faire le bilan de la saison et les projections sur la prochaine. Une venue nécessaire sachant que cela fera bientôt un an qu’il n’a pas posé les pieds dans la cité phocéenne. Très occupé par d’autres projets, notamment dans la refonte de l’internet et le rachat de Tik-Tok, l’Américain ne semble plus faire de l’OM un élément important de sa vie. Mais cela ne l’empêche pas pour le moment de continuer de s’occuper des affaires courantes du club marseillais. Sans lancer la moindre bouteille à la mer du côté d’éventuels futurs acheteurs.