Vente OM ‍: L’Arabie Saoudite prépare une grosse surprise

Par Guillaume Conte

La situation est périlleuse cet été à l'OM, et malgré la prise de parole rassurante de Frank McCourt, absolument tout indique l'imminence d'une vente selon ses plus ardents défenseurs. Sinon, la situation sportive pourrait devenir catastrophique.

Le passage de Frank McCourt à Marseille à l’intersaison a permis de mettre les choses au clair de la part du propriétaire américain, qui ne veut pas abandonner son projet ambitieux à l’OM et a renouvelé sa confiance en Pablo Longoria pour mener à bien les choses dans le club provençal. Ce n’est pas l’avis de tout le monde, et notamment des spécialistes de la vente du club, pour qui absolument tous les indices mènent à un rachat de l'OM par l’Arabie Saoudite. C’est bien évidemment la théorie défendue par Thibaud Vézirian, qui estime que la situation actuelle à Marseille mène tout droit à une cession. Et ce devrait être pour très bientôt, sachant que le fait que les futurs acquéreurs aient tout mis en place lui a encore été confirmé.

Un ras de marée à l'OM en juin ?

« C’est pour bientôt d’après les acheteurs. On espère que c’est pour bientôt et qu’ils vont faire leur petite surprise. Vu l’état du club, pas de directeur général, pas de directeur de la stratégie, pas d’entraineur, une direction sportive avec un prestataire comme Benatia et Longoria pour décider, c’est un sacré bazar à l’OM. Désormais, il y a les aléas pour que tous les intérêts opèrent et c’est une histoire d’image et de communication. Après, tout le monde se pose la question de l’intérêt de communiquer à la bonne date. Juin ? Oui, pendant tout le mois de juin, durant les poules de l’Euro, ce n’est pas l’actualité numéro 1 en France. Un raz de marée comme l’officialisation du rachat de l’OM sera bien supérieur à la phase de poule de l’Euro. Le mois de juin sert juste à mettre les choses en place, que l’entraineur arrive le 15 juin, ça ne change rien. Mais à l’OM, la direction est délabrée et ça impacte le sportif directement. Donc il serait temps d’officialiser un deal pour passer à autre chose sinon c’est la Bérézina », a prévenu le journaliste d’Entrevue, pour qui la situation n’est pas tenable actuellement, sans entraineur et sans plusieurs dirigeants qui sont partis pendant la saison et n’ont pas été remplacés pour la plupart.

Une prémonition qui possède de nombreux signaux. Et les paroles sur Frank McCourt sur son projet à long terme et le fait que les rumeurs sur la vente de l’OM le faisaient surtout rigoler, n’ont eu absolument aucun effet sur les informateurs les plus convaincus de ce nouveau projet porté par l’Arabie Saoudite pour redonner son lustre à l’OM.