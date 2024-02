Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite met fin à l'ère McCourt, c'est imminent

Dans : OM.

L'intérêt de l'Arabie Saoudite pour l'AS Monaco étant retombé d'un coup, l'OM est de nouveau considéré comme le grand favori pour être le prochain jouet de l'Arabie Saoudite.

L’information aura fait le buzz pendant une petite semaine, mais l’intérêt de l’Arabie Saoudite pour l’AS Monaco semble beaucoup moins sérieux que prévu. Il ne s’agirait pas d’un fonds d’investissement souverain mais d’un Prince moins fortuné, et surtout cela en serait resté au stade des contacts, sans aller plus loin car le rachat ne pourrait pas concerner 100 % des parts, et même le propriétaire russe Dmitri Rybolovlev n’est pas certain de pouvoir vendre la totalité de ses actions.

Les regards se tournent donc de nouveau vers Marseille pour un éventuel investissement de l’Arabie Saoudite, et Thibaud Vézirian en profite pour souligner à quel point le rachat de l’OM est désormais considéré comme imminent. Pour le journaliste, tout est plus que jamais en route pour une finalisation en fin de saison, voire même avant car il ne voit rien qui puisse empêcher une officialisation de l’opération dans les prochains jours.

Juin ou avant pour la Vente de l'OM

« Marseille c’est complètement différent de Monaco avec un simple Prince. L’OM c’est un consortium avec des Saoudiens et d’autres parties, et c’est déjà fait. A Monaco, on n’est pas dans le rachat du club mais dans la diplomatie et des échanges. De son côté, Longoria reste jusqu’à l’officialisation. Tous les cadres du club sont partis, il y a une logique d’un processus qui va vers une officialisation de vente totale. Si c’est pour juin ? Cela peut tomber un petit peu tous les jours, car tous les voyants sont au vert. Les sources sont très très confiantes, encore plus qu’avant du côté des acheteurs », a livré Thibaud Vezirian dans son émission sur sa chaine Twitch.

Un effet d’annonce considéré comme de plus en plus brûlant, et qui sans nul doute satisferait les supporters de l’OM, qui n’en peuvent plus de la direction et du propriétaire actuel. D’ailleurs, malgré la victoire face à Donetsk et la qualification en Europa League, les banderoles et les chants contre Frank McCourt se sont multipliés, même si les joueurs et surtout l’équipe ont été soutenus. Néanmoins, le propriétaire américain du club provençal a forcément entendu le message, lui qui assure toutefois que l’OM n’est pas en vente, et qu’il travaille avec Pablo Longoria pour les saisons à venir.