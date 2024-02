Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite écoeurée par McCourt

Dans : OM.

Par Claude Dautel

La tension monte du côté de l'Olympique de Marseille en raison des résultats sportifs très médiocres en 2024. Malgré des réunions, Pablo Longoria sait que l'ombre de la vente possible du club lui savonne la planche. Un petit-fils de Bernard Tapie a remis le feu.

En intervenant cette semaine sur RMC sur le thème de la cession possible de l'OM par Frank McCourt, Maître Didier Poulmaire a remis en ébullition les supporters marseillais. Et face à la situation sportive actuelle, ils sont de plus en plus nombreux ceux qui réclament que l'homme d'affaires américain parte au plus vite et accepte l'offre des investisseurs saoudiens évoqués depuis des années. Dans ce dossier, de nombreuses voix se sont élevées, mais forcément, lorsqu'il s'agit des héritiers de Bernard Tapie, cela prend une résonance nettement plus forte au sein de la communauté des fans de l'Olympique de Marseille. Interpellé sur les réseaux sociaux par des supporters de l'OM, Rodolphe Tapie, le petit-fils de l'ancien président emblématique de Marseille, n'a pas fait dans le détail.

L'OM « pris en otage » par McCourt

Merci Mc Court de libérer ce club que vous prenez en otage !

Aucun suivi, aucune gestion, juste de la délégation!

C’est pas comme ça qu’on gère un club de foot, qui plus est l’OM !

Il y a une histoire, un patrimoine et des supporters à respecter !

Vous êtes une honte! — Rod (@RodTapieM) February 10, 2024

Sur X, le petit-fils de celui qui a amené l'Olympique de Marseille sur le toit de l'Europe en 1993 réclame le départ immédiat de Frank McCourt, mais sait que ce dernier refuse de lâcher prise. Et il le fait avec des mots très très forts. « Merci Mc Court de libérer ce club que vous prenez en otage ! Aucun suivi, aucune gestion, juste de la délégation ! Ce n'est pas comme ça qu’on gère un club de foot, qui plus est l’OM ! Il y a une histoire, un patrimoine et des supporters à respecter ! Vous êtes une honte ! (...) Quand aux acheteurs, je peux te certifier qu’il y en a pas mal d’intéressés… Mc Court ne veut juste pas lâcher le morceau ! Mais à quoi bon stp ?? Dis-moi, je capte pas ! », lance Rodolphe Tapie, très agacé de ce que devient l'Olympique de Marseille et qui ne masque pas son impatience de voir l'Américain vendre le club pour relancer le club.

Pour l'instant, rien ne dit que Frank McCourt soit très sensible à ces arguments. L'homme d'affaires américain n'a jamais réellement été à l'écoute de ce qu'on disait de lui, et même s'il connaît l'importance de la famille Tapie à Marseille, il n'accordera probablement aucun intérêt à cette attaque pour le moins très musclé. L'Arabie Saoudite et les éventuels autres candidats au rachat de l'OM devront probablement patienter encore.