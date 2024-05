Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite confirmée par un spécialiste ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Professeur à la Skema Business School, Simon Chadwick, un spécialiste de sport et de géopolitique, affirme que la prochaine cible de l'Arabie Saoudite dans le football sera bien l'Olympique de Marseille.

Média consacré à l'actualité économique du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, le Arabian Gulf Business Insight affiche sur sa Une un très long article consacré à un sujet qui tient en haleine les supporters de l'OM, à savoir la possible vente du club de Frank McCourt à des investisseurs venus d'Arabie Saoudite. Cet article, rédigé par Simon Chadwick, un professeur anglais passé par différentes universités et qui désormais travaille à Lille au sein de la Skema Businnes School, affirme qu'effectivement l'Olympique de Marseille coche toutes les cases pour devenir le prochain investissement des Saoudiens dans le football européen. Simon Chadwick voit de nombreuses raisons à ce possible rachat du club de Frank McCourt et il a développé ses arguments, tout en apportant une précision importante à son analyse.

L'Arabie Saoudite forcément tentée par l'OM

Dans un long article, le spécialiste du sport et de géopolitique ne voit aucun autre choix que l'OM. « Les rapports, basés sur les récents dépôts d'enregistrement des sociétés par le PIF, amènent les supporters et les investisseurs à se demander pour quel club l'État du Golfe pourrait faire une offre. En tête de cette liste, on trouve Marseille. Plusieurs consortiums ont déjà présenté le club français à des entités publiques de Riyad, promettant, entre autres, d'installer le légendaire footballeur Zinedine Zidane comme manager. Les spéculations autour du rachat de Marseille par le Fonds Public d'Investissement d'Arabie Saoudite (PIF) sont également alimentées par des informations selon lesquelles l'actuel propriétaire du club, l'entrepreneur américain Frank McCourt, tenterait d'acheter le géant chinois des médias sociaux TikTok. Mais il reste à savoir s’il est prêt à abandonner le football français pour conclure cet accord pour racheter TikTok. Si les Saoudiens faisaient une offre pour Marseille, cela serait conforme à l'objectif du PIF d'acquérir des clubs sportifs commercialement sous-performants et ayant une présence mondiale (...) Il existe un potentiel d’alignement culturel entre les parties prenantes. Marseille est une ville de près de 900.000 habitants, dont environ 40 % sont musulmans. Avoir le club français parmi ses atouts footballistiques conférerait une crédibilité et une légitimité sportive considérables à l’Arabie saoudite. De plus, le club se classe au 20ᵉ rang parmi les clubs générant les revenus les plus élevés au monde, selon le cabinet de conseil Deloitte. Mais ces sommes ne représentent qu'approximativement un quart de ce que gagne le Real Madrid espagnol. Le PIF examinera probablement le potentiel de croissance de Marseille », explique Simon Chadwick, avant d'évoquer les atouts économiques de la cité phocéenne. Cependant, et cela passera probablement inaperçu, ce spécialiste précise que tout cela ne se base que sur des rumeurs et des spéculations, et pas sur des preuves qu'il aurait vues.