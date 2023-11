Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite confirme tout et ça l'énerve

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Les propos de Ben Jacobs sur la vente de l'OM à l'Arabie Saoudite, qui serait selon lui une pure invention, ont énervé. Et la réponse au journaliste anglais est brutale.

Le dossier de la cession possible de l'Olympique de Marseille à des Saoudiens a le mérite de faire réagir énormément de monde. Alors, quand lors d'un Space sur X, Ben Jacobs a confié qu'il s'étonnait que l'on puisse croire que le Fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite allait reprendre l'OM dans les prochains mois, et que tout ce qu'il se disait depuis trois ans était faux, le sang de Thibaud Vézirian n'a fait qu'un tour. Pour celui qui depuis 2021 affirme que tout est bouclé, il est évident que Ben Jacobs est un menteur et ne connaît strictement rien au dossier. Car TV le dit et le répète, il n'y a aucun doute à avoir sur cette fameuse Vente OM. Et il a tenu à rassurer ceux qui y croient encore. Via Youtube, Thibaud Vézirian a sorti l'artillerie lourde.

Vente OM, Ben Jacobs ne sait rien du tout

Vente OM : L'Arabie Saoudite et Marseille, un journaliste anglais balance ! https://t.co/987YgYAFxi — Foot01.com (@Foot01_com) November 28, 2023

Répondant à distance à Ben Jacobs, il a répété ses arguments. « On a déjà tout dit, il n’y a pas un épisode par jour, ce n’est pas Netflix (…) Vivement qu’on siffle la fin de la récréation concernant la vente de l’OM, car là, on entend tout et son contraire. On revient vers moi avec les propos de ce journaliste anglais Ben Jacobs (Ndrl ; Ben Jacobs est un journaliste mondialement réputé et qui compte 305.000 followers), lequel est à côté de la plaque depuis 2020 sur le dossier Vente OM, mais qui en parle quand même. Et à nouveau il vous met la tête à l’envers parce qu’il a dit une chose. Mais il n’est pas au courant de ce qu’il se passe, et ce n’est pas grave. Le Fonds d’investissement public d’Arabie Saoudite (PIF), les médias saoudiens, ils l’ont dit : l’Arabie Saoudite va racheter l’Olympique de Marseille. Il y a eu David Berger, journaliste éminemment connu. Si vous ne croyez pas mes trois ans d’enquête, libre à vous. Mais ce n’est pas le dernier qui a parlé qui a raison », a prévenu Thibaud Vézirian, alors même que rien n'indique que la vente de l'OM est imminente.