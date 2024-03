Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite a un énorme projet en Italie

Dans : OM.

Par Claude Dautel

A l'exception de Newcastle, l'Arabie Saoudite ne possède pas d'autre club dans le Big Five. La presse italienne affirme que le Fonds Public d'Investissement d'Arabie Saoudite va s'offrir un club dont personne n'avait parlé depuis le début.

Si en France, certains annoncent depuis des années que l'Arabie Saoudite va s'offrir l'Olympique de Marseille, en Italie la même rumeur circule depuis un peu moins longtemps sur l'intérêt très vif du PIF et des investisseurs saoudiens pour l'AC Milan, l'Inter et plus récemment l'AS Rome. Cependant, cette semaine, Il Giornale, un grand quotidien national italien, annonce que c'est avec une autre équipe de Serie A, actuellement 10e au classement, que l'opération pourrait se faire. En effet, des négociations seraient menées par les dirigeants de l'AC Monza, qui appartient à Fininvest, la société gérée par les héritiers de Silvio Berlusconi, et l'Arabie Saoudite. Même si club basé à 15 kilomètres de Milan n'est pas un nom clinquant du football italien, il a plusieurs avantages pour les investisseurs.

Le football et la Formule 1, l'Arabie Saoudite a un projet

Saudis might be buying Monza 😳🇸🇦



There’s been rumors of PIF (Saudi investment fund) wanting to invest in an Italian team for a while - Monza could be the one.



📰 Il Giornale pic.twitter.com/Rkw2qmVIyd — Italian Football TV (@IFTVofficial) March 14, 2024

Depuis plusieurs mois, les discussions seraient en cours, et le média italien révèle que le Fonds Public d'Investissement d'Arabie Saoudite apprécie que les finances du club soient saines et ne cachent pas des loups, tout comme ils se réjouissent de négocier avec des propriétaires italiens, et pas étrangers comme c'est le cas à l'Inter, à l'AC Milan ou à Rome. Mais Il Giornale avoue aussi que la présence du circuit de Monza, qui accueille chaque année le Grand Prix d'Italie de Formule 1, et cela depuis 1950.

On le sait, l'Arabie Saoudite se passionne pour la Formule 1, au point même de lancer la construction d'un deuxième circuit totalement démentiel pour accueillir un deuxième grand prix chaque année. En achetant le club de Monza, les investisseurs saoudiens veulent ainsi s'offrir à la fois un club de Serie A, à même de se développer fortement, et aussi investir dans le circuit qui accueille le Grand Prix d'Italie. Tout cela en bénéficiant de la proximité avec Milan, capitale économique du pays. Un coup colossal qui éloigne le PIF des autres grosses cylindrées italiennes et aussi de l'Olympique de Marseille.